Zu geringe Erträge Mit Privatkunden drohen Banken hohe Verluste

Diese Tristesse schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Die Berater der auf Banken und Versicherer spezialisierten Strategieberatung zeb haben in einer Studie ermittelt, dass die Schere zwischen Ein- und Ausgaben der Banken immer weiter auseinanderklafft. Während 2011 noch fast 57 Milliarden Euro an Erträgen rund 48 Milliarden Euro an Kosten gegenüberstanden, lag das Plus 2017 nur noch bei mageren 2,3 Milliarden Euro.