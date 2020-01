Zur Jahresbilanz Deutsche Bank: Auf diese fünf Punkte müssen Anleger achten

Knickt die Konjunktur ein, merken Banken das schnell, weil einige Unternehmen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Die Frage ist nur, wie schwer es eine Bank trifft. Investoren können das an der Risikovorsorge ablesen: Diese Kennziffer zeigt, wie viel Geld ein Institut für ausfallgefährdete Kredite zurücklegen muss. Bei der Deutschen Bank rechnen Analysten damit, dass der Wert von 525 Millionen Euro auf 692 Millionen Euro steigt, was angesichts der schwächelnden Konjunktur vor allem in Deutschland nicht verwundert. Nur: Steigt die Risikovorsorge schneller als prognostiziert an, könnte das als ein Indiz für eine schlechte Kreditqualität gelten – und der Bank in einer heftigen Krise noch Probleme bereiten, die viel größer sind als die momentanen.