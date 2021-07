Zusammenschluss im Sparkassen-Lager Niedersachsen macht Weg für Bausparkassen-Fusion frei

Niedersachsen ist bei der Fusion entscheidend, weil das Land Mehrheitseigner der Landesbank Nord/LB ist, die 44 Prozent an der LBS Nord hält. Zuletzt war in den Gesprächen um rechtliche Fragen gerungen worden, für den Fall, dass ein privater Investor bei der Nord/LB einsteigt. Diese Fragen sind inzwischen geklärt. Mittlerweile soll auch eine als Memorandum of Understanding bekannte Absichtserklärung über einen Zusammenschluss vorliegen.