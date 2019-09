Zwei Banken, eine Filiale Die ersten „Volks-Sparkassen“ kommen

Not macht erfinderisch: Erstmals legen eine Volksbank und eine Sparkasse in großem Stil Filialen zusammen. Rund 50 Zweigstellen der Taunus-Sparkasse und der Frankfurter Volksbank im Speckgürtel der Finanzmetropole sollen künftig unter dem Namen „Finanzpunkt“ gemeinsam betrieben werden. Die Logos von Sparkasse und Volksbank an den Zweigstellen verschwinden. Die „Finanzpunkte“ werden an vier Tagen pro Woche wechselweise von Mitarbeitern der Sparkasse und der Volksbank bedient. Das heißt, an zwei Tagen Volksbank, dann an zwei Tagen Sparkasse. Kunden sollen anhand unterschiedlicher Beleuchtung – mal rot für die Sparkasse, mal blau für die Volksbank – erkennen, welches Institut gerade vertreten ist. Basisdienstleistungen wie etwa Geldabheben sollen durchgehend für alle Kunden über Automaten angeboten werden.