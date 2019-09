Zwei Banken, eine Filiale Sparkasse und Volksbank kämpfen gemeinsam gegen das Filialsterben

Von der Zusammenlegung erhoffen sie sich jeweils Einsparungen in einstelliger Millionenhöhe, weil Filialen geschlossen und weniger Mitarbeiter gebraucht werden. In den kommenden drei Jahren wollen die beiden Geldhäuser zu gleichen Teilen insgesamt fünf Millionen Euro in das Projekt, etwa zur Umgestaltung der Filialen, investieren.



Die Taunus-Sparkasse betreibt bisher nach eigenen Angaben 45 Zweigstellen in den Kreisen Main-Taunus und Hochtaunus, die im Umland der Finanzmetropole Frankfurt liegen und zu den reichsten Regionen Deutschlands gehören. Die Frankfurter Volksbank deckt neben der Stadt auch nahezu die gesamte Region ab; sie ist die zweitgrößte Volksbank in Deutschland. Ganz neu sind gemeinsame Filialen und Geldautomaten von Genossenschaftsbanken und Sparkassen nicht. Bisher gibt es sie aber nur an einzelnen Standorten vor allem in ländlichen und schwach besiedelten Gegenden, in denen sie sonst aufgegeben werden müssten.