Zweifel an Strategie: Moody's droht Deutscher Bank mit Herabstufung

Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte am Donnerstag nach nicht einmal drei Wochen im Amt eine neue Strategie angekündigt. Nach einem Gewinneinbruch um 80 Prozent zu Jahresbeginn soll im schwächelnden Investmentbanking kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Das lange schon unter Druck stehende Geschäft in den USA, aber auch zum Teil das in Asien, wird zugunsten Europas stark verkleinert. Die Bank begräbt ihre Ambitionen, mit den großen Wall-Street-Häusern in einer Liga zu spielen.