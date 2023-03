Batteriehersteller: Varta holt Sanierer Marc Hunsdorf als Finanzvorstand

Beim angeschlagenen Batteriehersteller Varta dreht sich das Personalkarussell. Der erst im Januar vom österreichischen Faserhersteller Lenzing gekommene Thomas Obendrauf geht „aus persönlichen Gründen“ wieder, wie Varta am Donnerstag in Ellwangen mitteilte. Er sollte eigentlich am 1. Mai als Nachfolger von Finanzvorstand Armin Hessenberger anfangen.