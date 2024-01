Bauernproteste 5000 Traktoren zur Demo in Berlin erwartet: Das müssen Sie zum Protest wissen

Vor der geplanten Protestdemonstration von Bauern am Brandenburger Tor waren am Montagmorgen Teilnehmer mit zahlreichen weiteren Traktoren auf dem Weg in die Berliner Innenstadt. Seit Sonntagabend ist die Kundgebungsfläche für die Großdemonstration in Berlin voll, neu ankommende Traktoren werden von der Polizei auf eine Ausweisfläche umgeleitet. Wie teils auch in der Nacht waren auch am Morgen in mehreren Stadtteilen Hupkonzerte zu hören. Dem Protest schlossen sich auch Handwerker an.