Bauernproteste Ampel-Gespräch: Bauernverband erwartet Lösung zu Agrardiesel

13. Januar 2024 | Quelle: dpa

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, erwartet vom Gespräch mit den Fraktionschefs der Ampel-Koalition eine Lösung in der Kernfrage des Agrardiesels. Bild: Bild: dpa

Der Bauernverband erwartet von dem Gespräch mit den Fraktionschefs der Ampel-Koalition am Montag eine Lösung in der Kernfrage des Agrardiesels. „Wir gehen davon aus, dass sie sich der Brisanz des Themas bewusst sind und wir ernsthafte Vorschläge dazu erhalten werden”, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der dpa. „Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Beim Gespräch am Montag kann es zunächst nur um den Agrardiesel gehen.” Man setze darauf, dass die Fraktionsvorsitzenden dazu eine Lösung vorlegen.