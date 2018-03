„Man muss leider feststellen, dass sich Praktiker völlig von der Entwicklung abgekoppelt hat“, so Baumgardt. Praktiker-Konkurrenten wie Hagebau und die Rewe-Tochter Toom rechnen derweil auch in der zweiten Jahreshälfte mit einer anhaltend positiven Entwicklung. „Wenn die Geschäfte so weiter laufen, werden wir das Ergebnis in diesem Jahr noch einmal deutlich verbessern“, kündigte der für Toom zuständige Rewe-Vorstand Frank Wiemer gegenüber der WirtschaftsWoche an.