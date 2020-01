Beethoven-Jubiläumsjahr Wer von der Marke Beethoven profitiert

Die Rechte an „Ludwig van Beethoven“ für Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten sind trotzdem als Marke eingetragen. Sie gehören dem Jurist Tade M. Spranger, der als Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Bonn lehrt. Was er mit dem Markenrecht macht, will er aus „rechtlichen Gründen“ nicht sagen. Nur so viel: „Es gab im Laufe der Jahre regelmäßig Anfragen für die Nutzungsrechte an der Marke. Ich kann aber nicht sagen, dass sie im Hinblick auf das Beethoven Jahr zugenommen hätten.“