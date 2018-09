Benjamin Smith Neuer Chef von Air France-KLM tritt am Montag sein Amt an

ParisDer neue Chef der von einem Tarifkonflikt erschütterten Fluggesellschaft Air France-KLM, Benjamin Smith, tritt am Montag sein Amt an. Das teilte der französisch-niederländische Konzern am Freitag mit. Der Kanadier war im August zum Nachfolger des Franzosen Jean-Marc Janaillac gekürt worden, der vor dem Hintergrund eines Gehaltsstreits mit französischen Gewerkschaften zurückgetreten war.