Bertelsmann-Tochter: Interimschef Nihar Malaviya wird dauerhaft CEO bei Penguin Random House

Der Manager sei die richtige Person an der Spitze des Verlags mit Sitz in New York und habe schon seit Jahresanfang wichtige strategische Weichen gestellt, sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. „Vor allem hat er die Strukturen bei Penguin Random House so verändert, dass die Verlage und Verlagsgruppen kreativer und unternehmerischer arbeiten können.“