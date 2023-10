Die Fed hatte auf ihrer jüngsten Sitzung die Zinsen nicht angehoben - aber weitere Erhöhungen nicht ausgeschlossen. Das weitere Vorgehen machte sie auch von der Entwicklung am Arbeitsmarkt abhängig. „Der robuste Arbeitsmarkt bringt die Zentralbanker in Washington jetzt in die Bredouille”, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. „Eine Zinsanhebung im November bekommt damit eine höhere Wahrscheinlichkeit.” Der kräftige Arbeitsplatzaufbau mache Überhitzungsgefahren deutlich.