Best Innovator: Infineon: Lebenselexier Forschung

Kaum eine Branche ist derart innovationsgetrieben wie die Halbleiterindustrie. „Innovation ist das, was unser Geschäft überhaupt am Leben erhält“, sagt Infineon-Vorstandschef Peter Bauer, „nur mit Innovationen können wir morgen noch Geld verdienen. Das ist unser Lebenselixier.“ Der Konzern entwickelt und produziert Chips, die zum Beispiel in Computern und Servern, in der Automobilindustrie und in Zügen, in Sicherheitssystemen oder in Energienetzen eingesetzt werden.