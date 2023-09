Betriebsaufnahme Westküstenleitung und Suedlink sollen Energiewende antreiben

11. September 2023 | Quelle: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens im Umspannwerk Heide/West. Bild: Bild: dpa

Die Luft brummst elektrisch unter den Hochspannungsleitungen im Umspannwerk bei Heide in Schleswig-Holstein. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in der gerade fertiggestellten Anlage die neue Westküstenleitung gelobt und den Blick nach vorne gerichtet: „Wir sind zum Erfolg verdammt”, sagte er über den Netzausbau beim Besuch des Umspannwerks am Montag in Wöhrden (Kreis Dithmarschen).