BMW, Boeing, BASF: Das sind die Gewinner und Verlierer des Handelsstreits

Landwirte in Lateinamerika: Statt in den USA könnten chinesische Importeure verstärkt in Lateinamerika einkaufen. „Im laufenden Erntejahr lässt sich sogar bereits seit einigen Monaten eine Verdrängung der USA durch Brasilien beobachten, also noch bevor der Handelskonflikt richtig hochzukochen begann“, heißt es in einer Commerzbank-Analyse. Zwar verkauft beispielsweise Brasilien bereits drei Viertel seiner Jahresproduktion an Sojabohnen nach China, weshalb wenig Luft nach oben ist. Allerdings könnten die Produzenten künftig mehr Geld verlangen: Der Preisabstand zwischen brasilianischen Sojabohnen und in Chicago gehandelten US-Produkten erhöhte sich zuletzt an einem Handelstag um mehr als ein Drittel.