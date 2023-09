BMW-Tochter Mini stellt zwei neue Elektro-Modelle in Oxford her

11. September 2023 | Quelle: dpa

Produktion von Mini-Fahrzeugen im Werk in Oxford im Februar 2011. Bild: Bild: dpa

BMW investiert Hunderte Millionen Pfund in sein Mini-Werk in Großbritannien und produziert dort künftig zwei neue Elektro-Modelle. Von 2026 an sollen der dreitürige Cooper sowie der kompakte SUV Aceman in Oxford vom Band laufen, wie am Montag aus britischen Regierungskreisen zu hören war. Der Deal hilft auch, die 4000 Jobs in Oxford sowie im Werk Swindon zu sichern. Ein drittes E-Modell, der Countryman, wird in Leipzig produziert.