Der Commerzbank ist dies den vorläufigen Zahlen zufolge gelungen. Im Jahr 2020 hatte sie infolge eines teuren Konzernumbaus hingegen rote Zahlen geschrieben, sodass sie auf Grundlage der Jahre 2020 und 2021 die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Dax nicht erfüllt hätte. Vor Steuern erzielte das Geldhaus 2022 den Angaben zufolge zudem einen Gewinn von gut zwei Milliarden Euro. Ihre detaillierten Zahlen will die Commerzbank am 16. Februar veröffentlichen - auf Basis des vorläufigen und untestierten Jahresabschlusses.