Börse Deutsche Börse: Goldbestand von Anlegern erneut geschrumpft

05. Juli 2023 | Quelle: dpa

Eine Hand hält bei einem Goldhändler eine 1000g-Goldmünze - eine «Nugget Känguruh». Bild: Bild: dpa

Die Goldbestände von Anlegerinnen und Anlegern bei der Deutschen Börse haben sich weiter verringert. Zum 30. Juni des laufenden Jahres lagerten 227 Tonnen des Edelmetalls in den Tresoren des Unternehmens in Frankfurt, wie die Deutsche Börse am Mittwoch mitteilte. Das waren vier Tonnen weniger als zu Jahresbeginn. Zum 30. Juni 2022 hatten die Goldbestände mit 242 Tonnen ein Rekordhoch erreicht.