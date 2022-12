Börse in Frankfurt 14.000 Punkte im Dax keine sichere Bank

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach dem Vortagessprung auf über 14.000 Punkte ist im Dax die runde Marke am Donnerstagnachmittag wieder etwas in Gefahr geraten. Hatte sich der deutsche Leitindex im frühen Handel zunächst weiter bis auf fast 14.161 Punkte erholt, drehte er danach ins Minus mit zuletzt 0,31 Prozent auf 14.054,02 Punkte. Die Skepsis über den weiteren Konjunkturverlauf in Europa und das dünne Handelsvolumen vor Weihnachten ließen die Kursgewinne dahinschmelzen, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow.