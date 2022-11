Börse in Frankfurt Aktienindex Dax verliert deutlich

03. November 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Enttäuschung an der Wall Street über die Aussagen der US-Notenbank Fed bremst am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt die Kurse. In den USA zeichnet sich weiter keine Pause bei den Zinserhöhungen ab. Der Dax fiel gegen Mittag um 1,14 Prozent auf 13.105,82 Punkte. Durchwachsen ausgefallene Quartalsberichte konnten den Leitindex dabei nicht anschieben.