Börse in Frankfurt Aktienindex Dax zum Handelsschluss nahezu unverändert

08. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat sich nach den Verlusten seit Wochenbeginn am Donnerstag stabilisiert. Am Ende eines an Impulsen armen Tages trat der deutsche Leitindex mit plus 0,02 Prozent auf 14.264,56 Punkte auf der Stelle.