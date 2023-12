Am Montag traten außerdem noch einige Indexveränderungen in Kraft. So steigen die Aktien des Immobilienspezialisten Aroundtown, des Waferherstellers Siltronic sowie des Abfüllanlagenherstelles Krones vom SDax in den MDax für mittelgroße Werte auf. Dafür müssen die Titel des Medienkonzerns ProSiebenSat.1, des Maschinenbauers Dürr sowie des Industrie-Recyclers Befesa in den SDax absteigen.