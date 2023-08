Börse in Frankfurt Dax-Anleger machen nach jüngster Rekordjagd weiter Kasse

03. August 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Donnerstag weiter eingetrübt. Der Leitindex Dax fiel bis zum Nachmittag um 0,96 Prozent auf 15.866,23 Punkte und erreichte das Niveau von Mitte Juli. Das Börsenbarometer leidet unter Gewinnmitnahmen, nachdem es am Montag bei 16.528 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte.