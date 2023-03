Börse in Frankfurt Dax auf Erholungskurs - Banken legen zu und Ifo-Index steigt

27. März 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am Montag zur Erholung angesetzt. Eine Verschnaufpause in der Bankenkrise und eine Stimmungsaufhellung in der deutschen Wirtschaft sorgten zu Wochenbeginn für gute Stimmung. Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 1,27 Prozent auf 15.147,57 Punkte. Am Freitag war er noch um 1,7 Prozent abgesackt.. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verbuchte zu Wochenbeginn ein Plus von 1,30 Prozent auf 26.828,72 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent nach oben.