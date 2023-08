Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone stieg um 0,66 Prozent auf 4332,91 Zähler. In Paris und in London legten die jeweiligen Leitindizes in ähnlichem Umfang zu. In den USA gewann der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa 0,6 Prozent.