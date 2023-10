Die jüngsten Turbulenzen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Leitindex in diesem Jahr noch auf ein Plus von 8,5 Prozent kommt. Der MDax steht schlechter da, denn mit dem Fall unter die Marke von 25.000 Punkten hatte er seine Jahresgewinne am Mittwoch zeitweise aufgezehrt. Der Index mittelgroßer Werte schloss 0,06 Prozent tiefer bei 25.281,13 Zählern.