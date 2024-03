Börse in Frankfurt Dax bleibt in der Erfolgsspur

25. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Auch nach einer siebenwöchigen Gewinnstrecke zeigt sich der Dax zum Start in die verkürzte Handelswoche in guter Form. Im frühen Handel ging es für den deutschen Leitindex in Rekordhöhen weiter. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 0,16 Prozent auf 18.234,17 Punkte. Den Zuwachs in diesem Jahr baute er auf fast neun Prozent aus. Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA sind einmal mehr der Treiber.