Börse in Frankfurt Dax bleibt nahe 16.000 Punkten

18. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Verhalten optimistisch haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vor weiteren Quartalsbilanzen aus den USA gezeigt. Unterstützung lieferten in Summe positive Signale deutscher Konzerne mit einigen Eckdaten zum ersten Quartal. Der Dax notierte gegen Mittag mit 0,34 Prozent im Plus bei 15.842,45 Punkten. Damit bleiben 16.000 Zähler in Reichweite. Letztmals lag der deutsche Leitindex Anfang vergangenen Jahres über 16.000 Punkten.