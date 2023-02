Am deutschen Markt galt die Aufmerksamkeit der Anleger am Donnerstag Unternehmenszahlen. Der Flugzeugbauer Airbus übertraf mit seinen Jahresresultaten die Erwartungen, was den Aktien mit plus 4,7 Prozent an die Dax-Spitze sowie zum höchsten Stand seit rund drei Jahren verhalf. Analysten werteten die Entwicklung im Schlussquartal unisono positiv, wogegen sich beim Ausblick die Geister schieden. Auf ein negatives Echo stieß vor allem der in Aussicht gestellte deutliche Rückgang beim Barmittelzufluss. Airbus verschiebt den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion angesichts der Probleme in den Lieferketten weiter nach hinten.