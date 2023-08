Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Dienstag 0,96 Prozent auf 4288,57 Punkte. In Paris ging es an der Börse ähnlich deutlich nach unten, in London fielen die Verluste sogar noch höher aus. In Großbritannien steigen die Löhne und Gehälter nach wie vor stark. Die Lohnentwicklung ist auch ein Hinweis auf eine weiter hohe Inflation und dürfte die britische Notenbank zusätzlich unter Druck setzen.