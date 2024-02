Börse in Frankfurt Dax eilt zum nächsten Rekord

16. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am deutschen Aktienmarkt ist die Rekordjagd des Dax am Freitag in eine neue Runde gegangen. Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne im Tagesverlauf kontinuierlich aus und erreichte bei gut 17.198 Punkten eine Bestmarke. Am Mittag stand der Dax 0,86 Prozent im Plus bei 17.194 Zählern. Auf Wochensicht deutet sich ein Gewinn von gut anderthalb Prozent an.