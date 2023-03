Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 2,01 Prozent auf 27.779,76 Zähler nach einem Minus von 2,74 Prozent am Montag. Europaweit erholten sich die meisten großen Aktienindizes spürbar, auch in den USA setzten die Börsen zu einem deutlichen Sprung nach oben an. Wie am Dienstag bekanntwurde, schwächt sich die hohe US-Inflation weiter ab. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,0 Prozent.