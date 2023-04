Börse in Frankfurt Dax erklimmt Jahreshoch

04. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax ist am Dienstag auf den höchsten Stand im Jahr 2023 gestiegen. Mit in der Spitze 15.716 Punkten erholte er sich zugleich von seinem schwächeren Wochenstart. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 15.705,28 Zähler. Im Jahr 2023 steht nun ein Plus von 12,8 Prozent zu Buche.