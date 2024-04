Börse in Frankfurt Dax erreicht Bestmarke zum Handelsauftakt

02. April 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung nach dem langen Osterwochenende ungebrochen positiv. Erfreuliche Wirtschaftssignale aus den USA vom Osterwochenende sowie aus China sorgen für weiter gute Laune unter den Anlegern. Sie trieben den Dax gleich zum Handelsstart am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch. Allerdings sind die Umsätze an der Börse wegen der Ferienzeit recht gering.