Börse in Frankfurt Dax erreicht Rekordhoch

12. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Rally an den US-Börsen hat den Dax am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch getrieben. Der deutsche Leitindex erreichte seinen Höchststand bei gut 17.889 Punkten und notierte zuletzt 0,80 Prozent im Plus.