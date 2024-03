Börse in Frankfurt Dax erreicht sechstes Rekordhoch in Folge

27. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Den Dax hat auch am heutigen Mittwoch vor Ostern nichts zu seinem sechsten Rekordhoch in Folge aufhalten können. Am Nachmittag kletterte der Leitindex erstmals über 18.500 Punkte und schloss mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 18.477,09 Punkten.