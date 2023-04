Börse in Frankfurt Dax etwas schwächer

19. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat dem jüngsten Hoch am Mittwoch an Schwung verloren. Der Leitindex Dax gab am frühen Nachmittag um 0,15 Prozent auf 15.858,52 Punkte nach. In Fernost hatten die Börsen überwiegend Verluste verbucht und auch an der Wall Street wurde zum Auftakt mit Kursverlusten gerechnet.