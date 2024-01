Börse in Frankfurt Dax fällt auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember

03. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach einem verhaltenen Auftakt hat der deutsche Leitindex am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Am frühen Nachmittag verlor der Dax 0,8 Prozent auf 16.635 Punkte. Der Index fiel vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember. Am Vortag hatte der Dax ein Rekordhoch noch knapp verpasst.