Börse in Frankfurt Dax geht mit kleinem Plus aus dem Handel

28. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Ein Aufschwung an den US-Börsen haben dem deutschen Leitindex Dax am Freitag zum fünften Tagesgewinn in Folge verholfen. Der Index schloss dank des späten Rückenwinds 0,24 Prozent höher bei 13.243,33 Punkten. Das Wochenplus beläuft sich damit auf rund 4 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte rutschte hingegen am Freitag um 1,21 Prozent auf 23.651,17 Punkte ab.