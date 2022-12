Börse in Frankfurt Dax gewinnt wieder hinzu

23. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax ist am Freitag bis zum Mittag um 0,52 Prozent auf 13.986,40 Punkten gestiegen. Erst am Vortag hatte der deutsche Leitindex seinen zur Wochenmitte eingeschlagenen Erholungspfad verlassen. Schnäppchenjäger langten nun vor allem bei den großen Verliereraktien des Jahres zu. Nach starken Kursschwankungen in den vergangenen Tagen verlief der letzte Handelstag vor Weihnachten in merklich ruhigeren Bahnen.