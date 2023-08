Börse in Frankfurt Dax gibt Gewinne ab - Anleger vorsichtig

24. August 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA hat sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt eine etwas vorsichtigere Haltung durchgesetzt. Der Dax, der in der Spitze um gut ein Prozent gestiegen war, gab die Gewinne bis zum Mittag großteils ab. Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch mit 0,2 Prozent moderat im Plus bei 15.760 Punkten.