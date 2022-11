Börse in Frankfurt Dax gibt Gewinne großteils ab - Siemens mit starken Zahlen

17. November 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Starke Geschäftszahlen von Siemens und in der Folge hohe Kursgewinne haben am Donnerstag den Dax gestützt. Allerdings gab der Leitindex im Verlauf des Vormittags die Gewinne großteils wieder ab. Gegen Mittag lag der Dax noch mit 0,24 Prozent im Plus bei 14.268 Punkten. Am Dienstag war der Dax auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Monaten gestiegen.