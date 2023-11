Börse in Frankfurt Dax gibt leicht nach

28. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Vor Inflationssignalen aus der Eurozone und den USA im Wochenverlauf herrscht am deutschen Aktienmarkt am Dienstag Zurückhaltung. Der Dax gab im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 15.952,79 Punkte nach. Preisdaten stehen am Mittwoch und Donnerstag auf der Agenda.