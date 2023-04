Nach den schlechten Nachrichten der kriselnden US-Regionalbank First Republic, die am Vorabend in New York die Kurse belasteten, bleibt die konjunkturelle Zuversicht gedämpft. Der Dax verlor am Nachmittag 0,65 Prozent auf 15.768,80 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stand 0,73 Prozent tiefer bei 27.345,26 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um ein Prozent.