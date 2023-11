Die seit Anfang November spürbare Hoffnung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist, erlitt also einen Dämpfer. Nach der Powell-Rede laute am Markt die Devise, Risiko herauszunehmen, hieß es am Morgen von der Commerzbank. Anziehende Renditen bei US-Anleihen waren einmal mehr die Folge. Sie gelten schon länger als ein Schlüssel zur Kursentwicklung an den Aktienmärkten.