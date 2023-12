Börse in Frankfurt Dax hält sich in Rekordhöhen - Merck enttäuscht

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am Mittwoch auf sein Rekordhoch vom Vortag ein weiteres folgen lassen. Mit fast 16.573 Punkten notierte der deutsche Leitindex am Vormittag so hoch wie nie zuvor. Gegen Mittag belief sich das Plus beim Stand von 16.559,15 Punkten noch auf 0,16 Prozent.