Börse in Frankfurt Dax hält sich stabil knapp unter Rekordhoch

04. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Mit neuen Höchstständen in den USA im Rücken hat sich der Dax am Montag knapp unter seiner Rekordmarke gehalten. Diese hatte der deutsche Leitindex am Freitagmorgen bei 17.816 Zählern erreicht, bevor Inflationsdaten aus der Eurozone Gewinnmitnahmen auslösten.