Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, ging mit plus 0,58 Prozent auf 4474,01 Punkte aus dem Tag. Auch in London und Paris wurden Gewinne verzeichnet. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss an den europäischen Börsen um 0,5 Prozent. Die Nasdaq-Börsen erholten sich von ihren zuletzt kräftigen Verlusten.